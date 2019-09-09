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НБУ разрешил украинцам ходить в банк с загранпаспортом

НБУ разрешил украинцам ходить в банк с загранпаспортом
05:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Нацбанк разрешил украинским гражданам предъявлять загранпаспорт в банке.

Национальный банк Украины разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба со ссылкой на письмо Национального банка Украины №Р/25-0006/45577 от 4 сентября 2019 года, передает Общественное. 

Согласно разъяснениям НБУ, паспорт гражданина Украины для выезда за границу приравнивается к внутреннему паспорту при осуществлении банковских услуг лицами-резидентами.

"Ведомости "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)", - уточняют в сообщении.

Напоминаем, правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16,5% годовых с 6 сентября 2019 года.

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НБУ, Нацбанк, Банк, Паспорт, Загранпаспорт.
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