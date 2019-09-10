Какая стоимость продуктов по состоянию на 10 сентября 2019 года

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 4 по 10 сентября позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:





Цены на хлебобулочные изделия немного изменились:

Средняя цена на батон была - 13,65 грн. На этой неделе цена - 13,78 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 21,18 грн. Цена на этой неделе - 20,67 грн.

Цена на белый хлеб была 18,79 грн. Цена на этой неделе - 18,32 грн.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,15 грн. На этой неделе цена - 14,11 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты остались прежними:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 26,93 грн. На этой неделе цена - 27,70 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 43,05 грн. Цена на этой неделе - 43,55 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 21,11 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена за творог (180 г) была 22,72 грн. На этой неделе цена - 23,01 грн.

Мясо:

Цена на мясо на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 134,69 грн. Цена на этой неделе 139,69 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 105,69 грн. Цена на этой неделе - 104,44 грн.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе стали изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 19,65 грн. На этой неделе цена - 20,52 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 19,11 грн. Цена на этой неделе та же.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,69 грн. Цена на этой неделе - 15,06 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,99 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров не изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 24,08 грн. Цена на этой неделе - 24,20 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 31,69 грн. На этой неделе цена - 33,02 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 7,97 грн. Цена на этой неделе - 8,32 грн.

Сахар (1 кг) стоил- 14,42 грн. На этой неделе цена та же

