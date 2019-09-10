Бабак: Компании теплоснабжения задолжали государству свыше 36 миллиардов

Новости Бизнеса:Украинские предприятия, которые поставляют тепло, задолжали государству за газ 36,2 млрд грн.

По состоянию на 1 сентября 2019 года украинские предприятия, которые поставляют тепло, задолжали за газ 36,2 млрд грн, что на 9,2 млрд грн больше чем на конец 2018 года.

Об этом заявила министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак во время заседания Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины.

"У нас на 1 сентября 36,2 миллиарда гривень задолженности за газ всех предприятий, которые предоставляют тепло. Это на 9,2 миллиарда больше, чем показатель 2018 года", - рассказала Бабак.

По ее словам, специалисты министерства считают, что накопление долгов вызвала неэффективная система государственного регулирования в сфере централизованного теплоснабжения.

Бабак подчеркнула, что несмотря на большие долги почти все теплопоставщики Украины имеют номинации на газ и смогут вовремя начать отопительный сезон.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 сентября 2019 г. задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" за полученный газ имели 142 предприятия, которые производят тепло. Нафтогаз Украины будет каждый четверг обновлять список теплопоставщиков, имеющих долги за газ.