Укрзализныця привлекает $100 миллионов по самой низкой за 8 лет ставке

Новости Бизнеса:Укрзализныця дополнительно разместила почти $100 млн еврооблигаций. Таким образом, нынешний общий выпуск евробондов компании составляет около $600 млн.

Конечный срок погашения дополнительного выпуска - 2024 год с эффективной ставкой 7,292% годовых, сообщает Правительственный портал.

«Между Укрзализныцей и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в присутствии министра инфраструктуры Владислава Криклия подписано рамочное соглашение, в соответствии с которой 70% из привлеченных 100 млн долл. США будет направлено на модернизацию железнодорожной инфраструктуры международных транспортных коридоров TEN-T. Еще 30% средств компания направит на обновление средств диспетчерской сигнализации и связи, а также на совершенствование системы контроля железнодорожного трафика», - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил: «Укрзализныця привлекает от ЕБРР $100 млн по самой низкой за восемь лет ставке. Мы не только декларируем принципы свободной конкуренции и открытости, в ближайшее время мы начнем активное реформирование в сфере железнодорожных перевозок и непосредственно на Укрзализныце. Сотрудничество с ЕБРР является сигналом для других международных партнеров, с которыми мы готовы вместе воплощать реформы в жизнь».

«Следом за вагонами и локомотивами, мы инвестируем в развитие инфраструктуры. С нашими партнерами из ЕБРР принято решение частично обновить железнодорожное полотно транспортных коридоров TEN-T, по которым проходит около 80% всех транзитных грузов. Кроме того, мы берем на себя обязательства обновить устройства диспетчеризации и связи», - отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По его словам, благодаря этим мерам Укрзализныце удастся привлечь дополнительные транзитные грузы, уменьшить время их прохождения по территории Украины и в результате увеличить финансовые поступления компании.

В ближайшее время Укрзализныця и ЕБРР планируют согласовать план имплементации соглашения, которым будет определен полный перечень проектов модернизации.

«Закупка материалов будет производиться по правилам ЕБРР. Это гарантирует, что процесс будет максимально прозрачным. Участниками тендера могут быть как резиденты Украины, так и нерезиденты. Это даст возможность привлечь к закупке широкий круг участников. Все работы мы планируем выполнить в 2020 году своими силами, для этого у нас есть и людские, и технические ресурсы», - резюмировал Кравцов.

Как сообщалось, в начале июля Укрзализныця впервые после шестилетнего перерыва привлекла финансирование с международного рынка капитала на $500 млн. Ставка купона по бондам является самой низкой с 2011 года среди квазисуверенных заемщиков из Украины.