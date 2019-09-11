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Запасы нефти США падают мировые цены растут

Запасы нефти США падают мировые цены растут
10:15 Сегодня Телеграф Укринформ pixabay.com

Новости Бизнеса:Из-за падения запасов нефти на территории США в два раза, цены на "черное золото" выросли.

В среду 11 сентября цены на нефть возобновили рост после обнародования данных о падении запасов "чёрного золота" в США.

Об этом сообщается на сайте Investing.com.

"Цены на нефть растут в среду на фоне публикации отраслевого отчёта, согласно которому запасы нефти в США на прошлой неделе упали более чем в два раза по сравнению с прогнозами аналитиков, опрошенных Рейтер", - говорится в сообщении.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,87% до 62,92 доллара за баррель , а WTI — на 0,94% до 57,92 доллара за баррель.

Цены на нефть подскочили на ожиданиях сокращения запасов в США

Во вторник цены на нефть снизились из-за ожиданий того, что иранская нефть, которая находится под санкциями США, может вернуться на рынок после решения президента США Дональда Трампа уволить советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, сторонника жёсткого политического курса в отношении Ирана.

Но цены восстановились после публикации данных Американского института нефти (API) вечером во вторник, которые показали, что на прошлой неделе запасы нефти и бензина в США упали, а запасы дистиллятов выросли.

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США, Нефть, Цены, Brent, Дональд Трамп, Джон Болтон.
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