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"Нафтогаз" пополнил казну Украины на 80 миллионов гривень

"Нафтогаз" пополнил казну Украины на 80 миллионов гривень
10:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По информации пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины", компания перечислила в бюджет страны почти 80 миллионов гривень.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в январе-августе 2019 года уплатила в бюджет около 79,8 млрд грн налогов и сборов, сообщает пресс-служба компании.

"По оперативным данным, за январь-август 2019 года предприятия группы "Нафтогаз" уплатили в государственный и местные бюджеты около 79,8 млрд грн налогов и сборов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поступления от предприятий группы составили 15,7% совокупного дохода государственного бюджета Украины за восемь месяцев 2019 года.

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 "Нафтогаз Украины" в 2018 году уплатил в государственный бюджет 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на треть больше, чем в 2017 году.

В 2017 году "Нафтогаз" уплатил в госбюджет более 107,3 млрд грн налогов и дивидендов.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Украина, Нафтогаз, Налоги, Бюджет.
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