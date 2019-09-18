Скачать
Среда, 18.09.2019
Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА
Кличко уверяет, что будет способствовать аудиту в КГГА
Энергоатом подготовил программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2020-2021 годы
Энергоатом подготовил программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2020-2021 годы
Феноменальная игра тер Штегена спасла Барселону от поражения против Боруссии (Видео)
Тер Штеген спас Барселону от поражения против Боруссии Д (Фото, Видео)
Путешествия по знаковым местам (Фото)
Путешествия по знаковым местам (Фото)

Энергоатом подготовил программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2020-2021 годы

Энергоатом подготовил программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2020-2021 годы
02:46 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Николай Кухарчук обсудил с Екатериной Дюфрен программу технического сотрудничества между Энергоатомом и МАГАТЭ на 2020-2021 годы.

Программу технического сотрудничества между НАЭК "Энергоатом" и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2020-2021 годы представители двух ведомств рассмотрели 17 сентября в Вене. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"17 сентября директор по международному сотрудничеству Энергоатома Николай Кухарчук обсудил с программным офицером по Украине Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Екатериной Дюфрен программу технического сотрудничества между Энергоатомом и МАГАТЭ на 2020-2021 годы", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась 17 сентября в Вене, где делегация Энергоатома во главе с президентом компании Юрием Недашковским принимает участие в 63-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 16-19 сентября

Отмечается, что Энергоатом инициировал открытие национального проекта UKR2018003 «Повышение уровня эксплуатационной безопасности на АЭС Украины». Главная цель проекта - совершенствование эксплуатационной безопасности АЭС Украины путем проведения международных экспертных миссий МАГАТЭ. Среди мероприятий проекта предусмотрено проведение экспертной миссии по оценке эксплуатационной безопасности (OSART) и постмиссии на Запорожской АЭС и проведение экспертной миссии по оценке безопасности долгосрочной эксплуатации (SALTO) на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС.

Кроме проекта UKR2018003, в Программу технического сотрудничества Украины и МАГАТЭ на 2020-2021 годы был также включен проект по поддержке украинских учреждений и организаций в сфере обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также снятие ядерных установок с эксплуатации, включая радиоэкологический мониторинг.

Окамото и Смолий обсудили важность независимости НБУ для стабильности Украины

Как известно, Международное агентство по атомной энергии, или МАГАТЭ (англ. International Atomic Energy Agency) является ведущим мировым международным правительственным форумом научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерной технологии. По состоянию на апрель 2015 года в состав Агентства входят 164 страны-члены. МАГАТЭ входит в общую систему международных организаций ООН, а его отношения с ООН базируются на отдельном соглашении от 1959 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Энергоатом, Николай Кухарчук, Екатерина Дюфрен, Программа сотрудничества с МАГАТЭ, 2020-2021 годы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 18 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Боруссия Д - Барселона: события матча (Фото, Видео)
03 "ПриватБанк" и сгоревший дом Гонтаревой: Отразилось ли это на курсе гривни?
04 Кличко о местных выборах в Киеве: Я буду бороться
05 Аваков объяснил, почему блокировал вопрос легализации медицинского каннабиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Прокуратура настаивает на аресте Вилкула и Колесникова
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
Труба: ГБР расследует почти 25 тысяч дел
&quot;Тайны Киевской Софии&quot;: в столице представили детскую книгу-путеводитель
"Тайны Киевской Софии": в столице представили детскую книгу-путеводитель
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь