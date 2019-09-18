Энергоатом подготовил программу сотрудничества с МАГАТЭ на 2020-2021 годы

Новости Бизнеса:Николай Кухарчук обсудил с Екатериной Дюфрен программу технического сотрудничества между Энергоатомом и МАГАТЭ на 2020-2021 годы.

Программу технического сотрудничества между НАЭК "Энергоатом" и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на 2020-2021 годы представители двух ведомств рассмотрели 17 сентября в Вене. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"17 сентября директор по международному сотрудничеству Энергоатома Николай Кухарчук обсудил с программным офицером по Украине Департамента технического сотрудничества МАГАТЭ Екатериной Дюфрен программу технического сотрудничества между Энергоатомом и МАГАТЭ на 2020-2021 годы", - говорится в сообщении.

Встреча состоялась 17 сентября в Вене, где делегация Энергоатома во главе с президентом компании Юрием Недашковским принимает участие в 63-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая проходит 16-19 сентября

Отмечается, что Энергоатом инициировал открытие национального проекта UKR2018003 «Повышение уровня эксплуатационной безопасности на АЭС Украины». Главная цель проекта - совершенствование эксплуатационной безопасности АЭС Украины путем проведения международных экспертных миссий МАГАТЭ. Среди мероприятий проекта предусмотрено проведение экспертной миссии по оценке эксплуатационной безопасности (OSART) и постмиссии на Запорожской АЭС и проведение экспертной миссии по оценке безопасности долгосрочной эксплуатации (SALTO) на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС.

Кроме проекта UKR2018003, в Программу технического сотрудничества Украины и МАГАТЭ на 2020-2021 годы был также включен проект по поддержке украинских учреждений и организаций в сфере обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также снятие ядерных установок с эксплуатации, включая радиоэкологический мониторинг.

Как известно, Международное агентство по атомной энергии, или МАГАТЭ (англ. International Atomic Energy Agency) является ведущим мировым международным правительственным форумом научно-технического сотрудничества в области мирного использования ядерной технологии. По состоянию на апрель 2015 года в состав Агентства входят 164 страны-члены. МАГАТЭ входит в общую систему международных организаций ООН, а его отношения с ООН базируются на отдельном соглашении от 1959 года.