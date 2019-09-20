Скачать
Пятница, 20.09.2019
Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Шефчович назвал приоритеты Украины и РФ в газовых консультациях
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака
Долговечный, как дерево или пластик: создан прочный материал из табака

Шефчовчович о будущем газовом контракте между Украиной и РФ: Объемы определяют тарифы

Шефчовчович о будущем газовом контракте между Украиной и РФ: Объемы определяют тарифы
00:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Тарифы по будущему газовому контракту Украины с РФ будут зависеть от объемов поставок.

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович указал на связь объемов поставок газа из РФ по украинскому транзиту и сроков контракта с тарифами.

"Что касается длительности, объемов и тарифов этого контракта, в этом вопросе тоже мнения совпадали в том, что необходимо прийти к соглашению по этим трем составляющим. Объемы определяют тарифы", - сказал Шефчович в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после завершения третьего раунда трехсторонних консультаций по газу.

По его словам, "продолжительность контракта также является определяющей" для суммы будущих инвестиций.

Отвечая на вопросы, Шефчович подтвердил: "Объемы будут прямо влиять на тарифы".

Он сообщил, что стороны займутся этими вопросами в ходе будущих дискуссий.

При этом в ходе переговоров конкретные объемы транзита газа не обсуждались.

"Мы сегодня не обсуждали конкретные объемы, поскольку посчитали, что сначала нужно договориться о правовой базе", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Конкретные объемы - это предмет коммерческих переговоров, и во многом они будут зависеть от переговоров об объемах поставок газа для Украины", - сказал он.

"Украина взяла предложения в работу - сегодня они рассматривают и прямые поставки, и поставки реверсом, как было заявлено. Для них важно понимать, какие будут и объемы, и ценовые условия с точки зрения эффективности", - добавил министр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Еврокомиссия, Россия, Газовые переговоры, Транзит газа, Марош Шефчович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 19 сентября - Михайлово чудо
02 Сегодня отмечают Михайлово Чудо: что категорически нельзя делать в этот праздник
03 День осеннего равноденствия в сентябре 2019: приметы и ритуалы
04 Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Михайлово чудо 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Это и наша ответственность: Аваков обнародовал видео допроса &quot;минера&quot; (Видео)
Аваков обнародовал видео допроса "минера" (Видео)
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: Под ОПУ собрались активисты
"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь