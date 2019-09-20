Отслеживание онлайн: электрички могут оснастить GPS-трекерами

Новости Бизнеса:Реализации амбициозного проекта по отслеживанию движения электричек может помешать финансовая преграда.

В Украине планируют получать динамические данные с GPS-трекеров по железнодорожному транспорту. Об этом сегодня сообщил во время Open Data Forum Генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте в Министерстве инфраструктуры Украины Фарид Сафаров, передает корреспондент.

"Мы сможем предоставлять эти данные и по железнодорожному сообщению. Пригородные электрички абсолютно ненормированы. Поэтому, это следующий шаг. Мы хотим, чтобы человек не ожидал слишком долго", - сказал Сафаров.

По его словам, такие данные планируют собирать и по областным маршрутам автобусов, чтобы люди могли видеть динамику их передвижения.

"Есть объективная преграда - финансовая. Потому что мы должны обеспечить оборудованием все эти транспортные средства для того, чтобы мониторить", - сказал Сафаров.