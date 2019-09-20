Нацбанк: биометрическая идентификация более безопасна

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины считает инновационные платежные услуги с применением биометрической идентификации более безопасными, чем традиционные услуги.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, пока регулятору не известны случаи мошенничества с использованием технологии бесконтактной оплаты NFC, используемой в Apple Pay и Google Pay.

Также в НБУ сообщили, что регулятор работает над имплементацией второй платежной директивы Евросоюза и в ближайшее время планирует опубликовать текст нового законопроекта о платежных услугах, который будет предусматривать повышенные требования к защите и аутентификации.

"Директива PSD2 использует именно такой подход, когда кроме известных клиенту логина и пароля, которые могут быть похищены, необходимо использовать подтверждение, что именно клиент осуществляет операцию. Для этого больше всего подходят средства биометрического подтверждения", - пояснили в Нацбанке.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" и платежная система Visa запускают в Украине технологию биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых точек, благодаря которой покупатели могут оплачивать товары "лицом".