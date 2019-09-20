Цена на газ для промышленности изменится

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" в октябре повысит цену на газ для промышленности на 4,9-5,6%.

НАК "Нафтогаз Украины" с октября повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,6% (на 310,8 грн) по сравнению с сентябрем – до 5 тыс. 878,8 грн за 1 тыс. куб. м (здесь и далее с НДС).

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-х "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в октябре возрастет на 4,9% (на 304,8 грн) – до 6 тыс. 549,60 грн за 1 тыс. куб. м.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.