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Цена вниз - рост вверх: нефть показала максимальный прыжок

Цена вниз - рост вверх: нефть показала максимальный прыжок
15:25 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Brent за неделю показала самый большой рост с января — 6,7%.

Цены на нефть в пятницу снизились, однако Brent за неделю показала самый большой рост с января — 6,7%.

Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РБК.

WTI показала рост на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня. В пятницу стоимость ноябрьских фьючерсов Brent снизилась до 64,28 доллара за баррель, а фьючерсов на нефть WTI — до $58,09 доллара.

"Рост на этой неделе зависит от обещаний, данных саудитами. Есть немного больше веры, что они сделают то, что сказали", — пояснил Bloomberg старший аналитик Tradition Energy Жене МакГилиан. Аналитик Price Futures Group Фил Флинн также заявил, что вопрос заключается в том, сможет ли Саудовская Аравия убедить рынок, что она в состоянии обезопасить свои нефтяные месторождения.

В понедельник, 16 сентября, стоимость фьючерсов на нефть Brent c поставкой в ноябре выросла на 13,86% — до 69,91 доллара за баррель.

При этом в первые минуты торгов стоимость североморской смеси достигала 71,95 доллара за баррель. Цена на октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 11% — до 61,79 доллара.

Нефть падает в цене

Уже на следующий день котировки пошли вниз, по итогам вторника нефть подешевела на 6,5%. На минимуме баррель стоил 63,55 доллара, к полуночи цена составляла 64,15 доллара.

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Нефть, Саудовская Аравия, Brent.
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