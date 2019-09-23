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Нацбанк выкупил валюты на почти 270 млн долларов

Нацбанк выкупил валюты на почти 270 млн долларов
11:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Данный показатель является 36% выше чем на прошлой неделе.

На прошлой неделе регулятор, как и предыдущие шесть недель, не продавал валюту. Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 16 по 20 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 269,6 млн долл., что на 36,2% больше показателя неделей ранее.

Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор не продавал валюту, как и предыдущие шесть недель.

Также сообщается, что с начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 3,808 млрд долл., или в 15 раз.

Как сообщалось ранее,  Национальный банк в августе пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.

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Кроме этого, Национальный банк Украины считает инновационные платежные услуги с применением биометрической идентификации более безопасными, чем традиционные услуги.

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НБУ, Нацбанк, Доллары.
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