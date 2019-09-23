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Право доверительной собственности: как бизнесу получить доступные кредиты

Право доверительной собственности: как бизнесу получить доступные кредиты
16:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Внедрение права доверительной собственности снизит кредитные ставки и обеспечит доступные кредиты для отечественного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на главу ведомства Дениса Малюську.

Отмечается, что внедрение права доверительной собственности стало одним из важных нововведений, которое содержится в принятом Верховной Радой "Законе о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине".

"Таким образом, закон должен решить одну из главных проблем экономики Украины - недоступность для отечественного бизнеса кредитных средств, и снизить кредитные ставки на коммерческое и потребительское кредитование", - цитирует пресс-служба Малюську.

В сообщении отмечается, это нововведение обеспечит эффективную защиту прав кредиторов, минимизирует риски невозврата или несвоевременного возврата должниками кредитов и, как следствие, затянувшихся судебных споров.

"Это совершенно новый инструмент обеспечения исполнения кредитных обязательств, который уменьшает до обоснованного минимума риски кредиторов, связанные с возвратом проблемной задолженности, и создает предпосылки для роста объемов кредитования бизнеса", – цитирует пресс-служба Малюську.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о защите прав акционеров, обеспечении выполнения договорных обязательств, а также улучшении в сфере правосудия и отмене паевого участия в строительстве ("Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине" №1059).

В сфере обеспечения исполнения договорных обязательств предусматривается, что обязательство может быть обеспечено путем передачи кредитору в доверительную собственность имущества - объекта обеспечения.

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Закон, Кредиты, Минюст, Денис Малюська.
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