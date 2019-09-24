Милованов: для покупки земли предусматриваются различные инструменты

Новости Бизнеса:В Украине планируют предоставить разные, очень разные финансовые инструменты, которые будут позволять украинцам приобрести землю.

В Украине предполагается ввести в действие различные финансовые инструменты, которые позволят покупать землю. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"Мы планируем предоставить разные, очень разные финансовые инструменты, которые будут позволять украинцам приобрести землю. Один, о котором мы говорили, - это компенсация процентной ставки. Это значит что человек может взять под низкую процентную ставку (5%, например) кредит и купить землю за эти деньги - или может использовать эти деньги на то, чтобы развивать свой бизнес на земле. Будут и другие инструменты. Например, будет определенное количество земли с зафиксированной низкой ценой, которую могут выкупить именно те кто работают на ней", - рассказал Милованов.

Также, по его словам, будет возможность первоочередного выкупа для тех, кто имеет право аренды участка, или живет на нем. Предусматривается вариант, когда человек может подать бизнес-план и показать, что хочет делать с этой землей - и тогда получит либо скидку на покупку, или отсрочку, например, погашения части стоимости земли.

"Будут другие финансовые инструменты. И здесь будет как государство задействовано, так и банковская система. А также международные организации, украинские организации. Я сегодня общался с финансовыми инвесторами, они готовы заходить, помогать", - заявил министр. При этом он отметил, что рынок земли в Украине существует давно, просто "все это время у кого-то был доступ к земле, а у кого-то - нет".