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Яблоки в Украине начали дорожать

Яблоки в Украине начали дорожать
09:57 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Бизнеса:Из-за плохого урожая стоимость на яблоки может сильно удивить украинцев.

Украинские фермеры жалуются, что яблок соберут в этом году в несколько раз меньше, чем в прошлом сезоне, который выдался рекордно щедрым на фрукты. Сетуют, в частности, и на погоду. Соответственно стоимость плодов сейчас стартует от 10-12 гривень за килограмм.

Об этом сообщает ТСН.uа. "Фермеры объясняют, что яблок в этом году уродилось меньше из-за погодных условий – весенние заморозки, дожди или жара", - говорится в сообщении. Отмечается, что на столичном рынке цены на яблоки стартуют от 12 гривень за килограмм. Впрочем, есть и за 15, и за 17. Это если в розницу.

Оптовые цены ниже. "В прошлом году в эту пору оптовые цены на яблоки колебались на уровне 3,5-4 гривен. В этом году – 10-12 гривень. Впрочем, в профильной ассоциации уверяют, что скоро яблоки немного упадут в цене – оптовая стоимость снизится до 6-9 гривень за килограмм в зависимости от сорта", - подчеркивает издание.

Фермеры предупредили о подорожании яблок

В целом эксперты успокаивают: на святках украинских яблок в этом году будет вдоволь. Даже несмотря на экспорт и погодные капризы.

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Гривна, Экспорт, Урожай, Курс, Цены, Импорт, Фермеры, Яблоки.
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