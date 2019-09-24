Яблоки в Украине начали дорожать

Новости Бизнеса:Из-за плохого урожая стоимость на яблоки может сильно удивить украинцев.

Украинские фермеры жалуются, что яблок соберут в этом году в несколько раз меньше, чем в прошлом сезоне, который выдался рекордно щедрым на фрукты. Сетуют, в частности, и на погоду. Соответственно стоимость плодов сейчас стартует от 10-12 гривень за килограмм.

Об этом сообщает ТСН.uа. "Фермеры объясняют, что яблок в этом году уродилось меньше из-за погодных условий – весенние заморозки, дожди или жара", - говорится в сообщении. Отмечается, что на столичном рынке цены на яблоки стартуют от 12 гривень за килограмм. Впрочем, есть и за 15, и за 17. Это если в розницу.

Оптовые цены ниже. "В прошлом году в эту пору оптовые цены на яблоки колебались на уровне 3,5-4 гривен. В этом году – 10-12 гривень. Впрочем, в профильной ассоциации уверяют, что скоро яблоки немного упадут в цене – оптовая стоимость снизится до 6-9 гривень за килограмм в зависимости от сорта", - подчеркивает издание.

В целом эксперты успокаивают: на святках украинских яблок в этом году будет вдоволь. Даже несмотря на экспорт и погодные капризы.