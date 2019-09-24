Украина вошла в тройку лидеров по экспорту агропродукции в ЕС

Новости Бизнеса:Украина экспортировала в страны ЕС продукции на почти 7 миллиардов евро.

Украина в период с августа 2018 по июль 2019 года вошла в тройку крупнейших стран-экспортеров агропромышленной продукции в Европейский Союз, поставив на рынки этих стран продукции на 6,7 млрд евро.

Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о состоянии торговли агропродукцией за сентябрь 2019 года.

Согласно сообщению, важнейшими странами происхождения агропромышленного импорта в Евросоюз за прошлые 12 месяцев (в миллиардах евро) были США (12,5 млрд евро), Бразилия (11,7 млрд евро), за ними следуют Украина (6,7 млрд евро) и Китай (6 млрд евро).

Отмечается, что в годовом выражении импорт агропродовольственных товаров из Украины вырос на 1,7 млрд евро, или на 34%.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 млрд долл.