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Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года

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Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
20:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 17 по 24 сентября позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия немного изменились: 

Средняя цена на батон была - 13,78 грн. На этой неделе цена - 14,82 грн.

Средняя цена на черный хлеб была - 20,67 грн. Цена на этой неделе та же.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,11 грн. На этой неделе цена - 14,30 грн.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты стали ниже:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 27,70 грн. На этой неделе цена упала - 26,00 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 43,55 грн. Цена на этой неделе меньше - 41,24 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 21,11 грн. На этой неделе цена не изменилась.

Цена за творог (180 г) была 23,01 грн. На этой неделе цена - 23,50 грн.

Мясо:

Цена на мясо на этой неделе особо не изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 139,69 грн. Цена на этой неделе уменьшилась - 134,69 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,44 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 20,52 грн. На этой неделе цена - 21,63 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 19,11 грн. Цена на этой неделе ниже - 17,81 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,06 грн. Цена на этой неделе - 15,36 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 13,99 грн. На этой неделе цена ниже - 12,99 грн.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров существенно не изменилась:

Цена на яйца (10 шт.) была - 24,20 грн. Цена на этой неделе - 24,44 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,02 грн. На этой неделе цена - 33,80 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 8, 32 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Сахар (1 кг) стоил- 14,42 грн. На этой неделе цена существенно не изменилась.

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