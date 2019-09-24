Герус: Запасов угля недостаточно

Новости Бизнеса:Андрей Герус сделал заявление, что запасы угля составляют 1,2 млн тонн, но необходимо пополнить запасы еще на 1 млн.

На 24 сентября запасы угля в Украине составляют 1,2 млн тонн или 62% прошлогоднего уровня. Однако до конца года необходимо дополнительно накопить еще более 1 млн тонн.

Об этом написал в Facebook председатель Комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус.

"На сегодня уровень запасов (угля - ред.) составляет 1,2 млн тонн, это уже 62% от прошлогоднего уровня, но все равно слишком мало", - сказал Герус.

По его словам, около 500 тыс. тонн удалось положить на склады в течение 3 недель - с 29 августа.

"Уровень запасов угля на складах ТЭС/ТЭЦ (29 августа. - ред.) был чуть больше 700 тыс. тонн, это 50% от запасов угля на ту же дату прошлого года", - прокомментировал председатель парламентского комитета.

Он добавил, что на сегодня в Украине не работает треть атомных блоков. При этом, энергоблок №2 Хмельницкой АЭС мощностью 1000 мВт вышел из строя в августе из-за возгорания генератора.

"Для замещения выработки электроэнергии надо внепланово дополнительно более 1 млн тонн угля до конца года. Конечно, в таких условиях нам нужен уголь по всем направлениям, откуда он только может ехать", - подытожил Герус.