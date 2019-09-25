Зеленский встретился с исполнительным директором Uber

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский проинформировал Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить бизнес-климат в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

«Во время встречи был обсужден ряд вопросов относительно деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашем государстве», - говорится в сообщении.

Как отмечается, Владимир Зеленский проинформировал Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить бизнес-климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Во время встречи также шла речь об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.