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Зеленский встретился с исполнительным директором Uber

Зеленский встретился с исполнительным директором Uber
02:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский проинформировал Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить бизнес-климат в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи. Об этом информирует пресс-служба главы государства.

«Во время встречи был обсужден ряд вопросов относительно деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашем государстве», - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Владимир Зеленский проинформировал Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить бизнес-климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций. Во время встречи также шла речь об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

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Нью-Йорк, Владимир Зеленский, Uber, Дара Хосровшахи.
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