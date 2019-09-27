Единственным импортером газа в Украину является ЕС

Новости Бизнеса:Украина уже 1400 дней получает газ только из ЕС.

По состоянию на 27 сентября 2019 года Украина уже в течение 1400 дней не поставляет газ для своих нужд из России.

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза.

"По состоянию на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС", - говорится в сообщении.

В целом с начала 2019 года импорт в Украину составляет 11,2 млрд кубометров газа, а именно из Словакии было протранспортировано 7 млрд кубометров (+43%), из Венгрии – 3,1 млрд кубометров (+29%), из Польши – 1,1 млрд кубометров (+120%).

За межсезонный период с мая по сентябрь Укртрансгаз протранспортировал из стран Европейского Союза 8,7 млрд кубометров, что на 3 млрд кубометров, или 53%, больше, чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах.

"Такой рост импорта объясняется необходимостью накопить в ПХГ 20 млрд кубометров газа для стабильного прохождения Украиной отопительного сезона 2019-2020 годах", - напомнили в Укртрансгазе.