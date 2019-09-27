Скачать
Пятница, 27.09.2019
В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)
Работа Рады в цифрах: кто больше всего выступал в зале (Фото)
Шахтер - Ворскла: онлайн-трансляция матча (Видео)
Шахтер - Ворскла: онлайн-трансляция матча (Видео)
СМИ: звезда "Ангелов Чарли" беременна первенцем (Фото)
СМИ: звезда "Ангелов Чарли" беременна первенцем (Фото)

В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше

В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше
17:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Эксперты Госслужбы статистики опубликовали данные о реальной зарплате по регионам Украины.

Реальная заработная плата в Украине в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года выросла на 7,7%, по сравнению с июлем 2019 года сократилась на 3,7%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в августе 2019 года по сравнению с июлем 2019 года сократилась на 4%, в годовом измерении (к августу-2018) - увеличилась на 17,4%, составив 10,573 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что в июле этот показатель составил 10,971 тыс. грн, в июне – 10,783 тыс. грн, в мае – 10,239 тыс. грн, апреле – 10,269 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года наблюдался в Донецкой (на 22,3%), Днепропетровской (на 22,2%), Николаевской (на 20,5%), Киевской (на 20%), Ривненской (на 19,2%), Запорожской (на 19,1%), Луганской (на 18,3%), Черниговской (на 17,4%), Волынской и Хмельницкой (на 17,2%), Харьковской (на 16,8%), Винницкой (на 16,6%), Черкасской и Черновицкой (на 16,5%), Сумской (на 15,3%), Полтавской и Житомирской (на 15,2%), Херсонской (на 14,8%), Львовской (на 14,5%), Кировоградской и Тернопольской (на 14,2%), Ивано-Франковской и Одесской (на 14,1%), Закарпатской (на 13,2%) областях и в Киеве (на 14,9%).

Средняя зарплата в Украине выросла за последнее время

Самый высокий уровень зарплат в августе зафиксирован в Киеве – 15,694 тыс. грн, самый низкий в Черновицкой области - 8,017 тыс. грн. При этом средняя зарплата работника в Донецкой области составила 11,937 тыс. грн, Днепропетровской – 11,002 тыс. грн, Луганской – 8,938 тыс. грн (кроме временно оккупированных территорий).

В августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в промышленности (на 22,5%), здравоохранении – 21,2%, профессиональной, научно и технической деятельности (на 19%), информации и телекоммуникаций – на 18,9%, административного и вспомогательного обслуживания – на 17,9%, в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании – на 17,2%, строительстве (на 16,5%), оптовой и розничной торговле (на 16,2%), операций с недвижимым имуществом – на 16%, финансовой и страховой деятельности – на 14,8%, временном размещении и организации питания – на 14,7%, в сфере сельского хозяйства – на 13,7%, транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 12,9%.

Ранее сообщалось, минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

Напомним, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что на повышение зарплаты педагогам необходимо 45 млрд гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Зарплата, Госстат, Статистика, Реальная зарплата.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воздвижение Креста Господня 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Синоптическое утешение: прогноз погоды на Воздвижение Господня
03 Поздравления с Воздвижением Креста Господнего на украинском языке
04 Воздвижение Креста Господня 2019: молитва, которую обязательно нужно прочесть
05 Сахарный диабет у мужчин: главные признаки болезни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Данилюк уходит в отставку: первые подробности
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
Украинцам обещают 100% админуслуг онлайн за 5 лет
&quot;О, Бубба!&quot;: герцоги Сассекские рассекретили домашнее прозвище принца Арчи (Фото)
"О, Бубба!": герцоги Сассекские рассекретили домашнее прозвище принца Арчи (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь