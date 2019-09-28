Цена нефти на конец недели снизилась почти на 1 процент

Новости Бизнеса:Нефть марки Brent к концу недели стоила 62,31 доллара за баррель.

Нефтяной рынок снизился по итогам пятницы на фоне признаков некоторого ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытии торгов составила 62,31 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,69%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 0,03 доллара (0,05%) - до 56,39 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость контракта опускалась до 54,75 доллара за баррель.

Таким образом, нефтяные котировки растеряли весь рост, накопленный после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии ранее в сентябре, пишет Bloomberg.