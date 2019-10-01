Гончарук: украинская железная дорога истощена более чем на 90%

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук считает, что железная дорога почти уничтожена.

Железнодорожная инфраструктура, которая осталась от СССР, почти полностью истощена. Об этом Премьер-министр Алексей Гончарук заявил в программе "Свобода слова" на ICTV.

"Инфраструктура, которая нам досталась из Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители... У нас более чем на 90% истощена Укрзализныця. То есть та железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", - сказал Гончарук.

Он добавил, что в Украине почти ежедневно горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры планирует разделить Укрзализныцю на три компании. Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре - будет заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети, второй возьмет на себя пассажирские перевозки, а третий - перевозки грузов.