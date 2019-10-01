Скачать
Вторник, 01.10.2019
"Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
"Вопросов стало больше": Климкин назвал последствия "формулы Штайнмайера"
У офиса Зеленского завершилась акция против "формулы Штайнмайера" (Видео)
У офиса Зеленского завершилась акция против "формулы Штайнмайера" (Видео)
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)

Состоялась встреча министра обороны и посла ФРГ: что обсуждалось

Состоялась встреча министра обороны и посла ФРГ: что обсуждалось
22:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минобороны

Новости Бизнеса:Андрей Загороднюк принял посла Германии для обсуждения сотрудничества оборонных ведомств двух стран.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ Анка Фельдгузен обсудили пути развития сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Встреча состоялась во вторник, 1 октября, сообщает Урядовий портал.

"Министр обороны поблагодарил за последовательную политическую, материальную и совещательную поддержку Украины со стороны Германии. В частности, он высоко оценил деятельность правительства ФРГ по организации лечения и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях бундесвера, отметив, что отечественное оборонное ведомство заинтересовано в продолжении и расширении совместной работы в области военно-медицинского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Загороднюк проинформировал немецкую делегацию о приоритетах своей деятельности на посту министра обороны Украины, заверив в неизменности выбранного евроатлантического курса государства.

Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ

Во время встречи также отмечалась возможности расширения двустороннего сотрудничества в области образования и подготовки военных. В этом контексте стороны подчеркнули важность обмена опытом и практическими навыками между вооруженными силами двух стран.

Анка Фельдгузен поздравила Загороднюка с назначением на должность министра обороны Украины и выразила надежду на дальнейшие дружеские и конструктивные взаимоотношения. Она также поделилась своими впечатлениями о поездке в район проведения операции Объединенных сил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, ФРГ, Анка Фельдгузен, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Ирины: значение имени и поздравления
02 Прически 2019: ультрамодные короткие стрижки (Фото)
03 Порошенко не прошел полиграф: подробности
04 В Украине создали мощный украинский трактор (Видео)
05 Оторвы ХХ века: удивительные фотографии женщин прошлого столетия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Турборежим&quot; Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
"Турборежим" Рады: Разумков призвал не сбавлять темп
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: к Офису Президента пришли протестующие (Фото и видео)
"Формула Штайнмайера": к ОПУ пришли протестующие
&quot;Формула Штайнмайера&quot;, выборы на Донбассе и &quot;нормандская встреча&quot;: тезисы Зеленского с брифинга (Видео)
Тезисы Зеленского с брифинга о "формуле Штайнмайера"
Уход за кожей осенью: топ-10 основных принципов
Уход за кожей осенью: топ-10 основных принципов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь