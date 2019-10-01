Состоялась встреча министра обороны и посла ФРГ: что обсуждалось

Новости Бизнеса:Андрей Загороднюк принял посла Германии для обсуждения сотрудничества оборонных ведомств двух стран.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ Анка Фельдгузен обсудили пути развития сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Встреча состоялась во вторник, 1 октября, сообщает Урядовий портал.

"Министр обороны поблагодарил за последовательную политическую, материальную и совещательную поддержку Украины со стороны Германии. В частности, он высоко оценил деятельность правительства ФРГ по организации лечения и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях бундесвера, отметив, что отечественное оборонное ведомство заинтересовано в продолжении и расширении совместной работы в области военно-медицинского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Загороднюк проинформировал немецкую делегацию о приоритетах своей деятельности на посту министра обороны Украины, заверив в неизменности выбранного евроатлантического курса государства.

Во время встречи также отмечалась возможности расширения двустороннего сотрудничества в области образования и подготовки военных. В этом контексте стороны подчеркнули важность обмена опытом и практическими навыками между вооруженными силами двух стран.

Анка Фельдгузен поздравила Загороднюка с назначением на должность министра обороны Украины и выразила надежду на дальнейшие дружеские и конструктивные взаимоотношения. Она также поделилась своими впечатлениями о поездке в район проведения операции Объединенных сил.