Госказначейство: госбюджет в сентябре недовыполнен по доходам на 7,3%

Новости Бизнеса:Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн.

Доходы государственного бюджета Украины в сентябре 2019 года составили 67,884 млрд грн, что на 7,3% ниже плана и на 1% выше показателя за сентябрь 2018 года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКС).

По ее информации, общий фонд госбюджета в сентябре получил 56,75 млрд грн, причем отставание от плана составило 10,6%, от аналогичного прошлогоднего показателя – на 1,4%.

В целом в январе-сентябре доходы госбюджета составили 739,68 млрд грн, что на 4,8% ниже плана и на 9,6% больше по сравнению с показателем за девять месяцев 2018 года. Общий фонд за этот период получил 650,83 млрд грн (на 5,4% ниже и на 6,8% больше соответственно), указала ГКСУ.

Значительное отставание от плана демонстрирует таможня – 15,5% сентябре при поступлениях в 26,636 млрд грн, что также на 12,6% меньше сентября-2018. В целом в январе-сентябре таможенные поступления отстают от плана на 11,5% при показателе в 232,7 млрд грн, что, в свою очередь, на 3,1% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.

Налоговые поступления в сентябре обеспечили доходы в размере 27,94 млрд грн, что на 6,5% ниже плана и на 12,7% больше к сентябрю-2018. За девять месяцев доходы по налоговому направлению составили 331,13 млрд грн (соответственно на 0,3% и на 15,8% больше).

Недовыполнение плана по ГФС в сентябре составило 11,1%.

По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) выросло с 11,35 млрд грн в августе до 11,95 млрд грн в сентябре этого года.

Доходы местных бюджетов в сентябре выросли на 14,3% по сравнению с прошлогодним показателем, но были на 1,4% ниже ожидаемого уровня – 22,17 млрд грн. За девять месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 17,6% к январю-сентябрю 2018 года и были перевыполнены относительно плана на 1,4% - почти 205,16 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 22,16 млрд грн, что на 14,3% больше сентября-2018, а по итогам девяти месяцев они выросли на 21,3% - до 198,71 млрд грн.