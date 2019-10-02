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Пациенты хотят увеличение финансирования медуслуг

Пациенты хотят увеличение финансирования медуслуг
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Организации пациентов планируют добиться увеличения финансирования здравоохранения до 4% ВВП с постепенным ростом этого показателя.

Пациентские организации и представители власти Украины согласовали принципиальные шаги по изменениям в системе здравоохранения, одним из которых станет борьба за увеличение финансирования здравоохранения до 4% ВВП в 2020 году с последующим ростом этого показателя до 7%.

Как сообщает благотворительный фонд "Пациенты Украины", такое решение достигнуто в ходе диалога пациентов, представителей власти и международных организаций, состоявшегося 1 октября. В нем участвовал глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, народные депутаты, а также представители более 10 международных организаций, в том числе представительства ЕС в Украине, Европейской Комиссии в Украине, ВОЗ, Всемирного банка, ПРООН и др.

По мнению участников диалога, указанный объем финансирования "позволит радикально снизить показатель неформальных платежей из карманов пациентов, расширить обеспечение лечением всех пациентов с тяжелыми заболеваниями, а также обеспечить универсальное покрытие гарантированным государством пакетом медицинских услуг для всех пациентов, независимо от уровня доходов".

Участники встречи также подтвердили необходимость ввести в законодательство модель соцоплаты медуслуг, способствовать развитию частного страхования в сегменте медуслуг и лекарственных средств, не входящих в гарантированный государством пакет.

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Кроме того, они подтвердили необходимость продолжения трансформаций в системе здравоохранения и внедрения в 2020 году на всех уровнях медпомощи принципа "деньги следуют за пациентом", когда средства выплачиваются только за реально предоставленные медуслуги.

Также участники встречи считают необходимым продолжить реализацию программы медгарантий согласно закону "О государственных финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" для всех видов медицинской помощи (первичная, специализированная, высокоспециализированная, экстренная медицинская помощь, реабилитация и паллиативная помощь).

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Кроме того, участники встречи задекларировали поддержку переходу в 2020 году всех государственных, коммунальных и ведомственных медучреждений здравоохранения в единое медицинское пространство, в рамках которого они будут предоставлять гарантированный государством пакет медицинских услуг, передаче лицензирования врачей и медицинских сестер профессиональным медицинским ассоциациям.

Также участники диалога подчеркнули готовность способствовать развитию в Украине европейской системы безопасности крови и государственной поддержки добровольного донорства, электронного здравоохранения и введению европейских стандартов контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, участники диалога задекларировали необходимость в течение пяти лет приблизить финансирование централизованных программ закупок до полного покрытия реальной потребности в лекарствах и медизделиях, разработать целевые госпрограммы финансирования дорогостоящих заболеваний, внедрить инструмент оценки медицинских технологий, который позволит принимать решения о финансировании госпрограмм на основе критериев эффективности лечения.

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При этом участники диалога намерены заложить законодательные основы для эффективной работы госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) как головной организации, реализующей новые прозрачные механизмы закупок на национальном и региональном уровнях, расширить программу "Доступные лекарства" дополнительными нозологиям и медикаментами, принять законопроект, регламентирующий патентную реформу в сфере лекарственных средств, и ввести механизм параллельного импорта для лекарств из других стран.

Кроме того, участники встречи задекларировали намерение способствовать введению законодательных условий для применения каннабиноидов в качестве лексредств на государственном уровне и для научных исследований, а также законодательно урегулировать развитие трансплантации в Украине, обеспечить доступ к трансплантации костного мозга от неродственного донора для детей и взрослых, предоставить больницам возможность самостоятельно организовывать поиск доноров костного мозга в международных реестрах, оплачивать стоимость такого поиска и коллекцию стволовых клеток (костного мозга) и ввоз трансплантата в Украине.

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Все по теме:

Верховная Рада, Минздрав, ВВП, Михаил Радуцкий, МЗУ, Зоряна Скалецкая, Пациенты Украины.
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