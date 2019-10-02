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Военные аэродромы обустроят по стандартам НАТО

Военные аэродромы обустроят по стандартам НАТО
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Бизнеса:В Министерстве обороны Украины сделали заявление, что украинские военные аэродромы будут адаптировать к стандартам НАТО.

В Воздушных Силах ВСУ разрабатывается нормативно-правовая документация, которая позволит обустроить сеть военных аэродромов, вертодромов и взлетно-посадочных площадок по стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В Воздушных Силах совместно с Управлением регулирования деятельности государственной авиации Украины завершается разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов к стандартам Альянса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже наработан ряд изменений в Правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок госавиации Украины.

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По словам начальника инженерно-аэродромной службы тыла логистики Командования ВС ВСУ Виталия Заставы, изменения разработаны на основании обобщенной международной практики сертификации аэродромов и положений действующего Воздушного кодекса Украины. Кроме того, в документе учтены результаты исследований по обеспечению безопасности полетов воздушных судов, а также нормативные документы, стандарты и практики Международной организации гражданской авиации (ІСАО) и Организации Североатлантического договора.

По информации пресс-службы, правила содержат требования по обустройству аэродромов и вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов при определенных эксплуатационных минимумах. В инженерно-аэродромной службе тыла логистики ожидают, что новый документ вступит в силу еще до конца года. Кроме того, параллельно прорабатываются и изменения в Инструкцию по эксплуатации аэродромов. В комплексе это даст Воздушным Силам возможность начать процесс постепенной адаптации аэродромной сети к стандартам НАТО, отмечают в пресс-службе.  

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НАТО, Минобороны Украины, АТО, ВС ВСУ, ООС.
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