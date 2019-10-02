Какая стоимость продуктов по состоянию на 2 октября 2019 года

Новости Бизнеса:Следите за еженедельным мониторингом цен на главные продукты питания в Украине.

Стоимость продуктов постепенно растет, поэтому среднестатистическому гражданину бывает сложно точно спланировать свой бюджет. Мониторинг рынка продуктов, проводившийся с 24 сентября по 2 октября позволил определить самые актуальные цены на основные продукты питания.

Хлебобулочные изделия:

Цены на хлебобулочные изделия не изменились:

Средняя цена на батон была - 14,82 грн. На этой неделе цена осталась прежней.

Средняя цена на черный хлеб была - 20,67 грн. Цена на этой неделе та же.

Цена на белый хлеб была 18,32 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Булка (упаковка 5 штук) была - 14,30 грн. На этой неделе цена та же.

Кисломолочная продукция:

Цены на кисломолочные продукты изменились:

Средняя цена за пакет молока (900 г) была 26,00 грн. На этой неделе цена выше - 27,34 грн.

Цена за пачку масла (200 г) была - 41,24 грн. Цена на этой неделе немного меньше - 41,14 грн.

Сметану (350 г) можно было купить за 21,11 грн. На этой неделе цена выше - 22,87 грн..

Цена за творог (180 г) была 23,50 грн. На этой неделе цена - 24,06 грн.

Мясо:

Цена на мясо на этой неделе изменилась:

Говядина (1 кг) в среднем стоила - 134,69 грн. Цена на этой неделе уменьшилась - 138,44 грн.

Свинина (1 кг), на предыдущей неделе была 104,69 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Средняя цена на сало (1 кг) была - 119,90 грн. На этой неделе та же цена.

Крупы:

Цены на крупы на этой неделе немного изменились:

Цена за 1 килограмм гречки была - 21,63 грн. На этой неделе цена выше - 23,57 грн.

Цена на рис (1 кг) была - 17,81 грн. Цена на этой неделе - 22,35 грн.

Мука пшеничная (1 кг) стоила - 15,36 грн. Цена на этой неделе - 15,06 грн.

Цена за пачку макарон, в среднем была - 12,99 грн. На этой неделе цена та же.

Бакалея:

Стоимость бакалейных товаров немного ниже:

Цена на яйца (10 шт.) была - 24,44 грн. Цена на этой неделе - 24,08 грн.

Цена на подсолнечное масло (1 л.) было - 33,80 грн. На этой неделе цена - 32,95 грн.

За соль (1,5 кг) требовали - 8, 32 грн. Цена на этой неделе не изменилась.

Сахар (1 кг) стоил- 14,40 грн. На этой неделе цена - 14,12 грн.