Минфин надеется договориться с МВФ о новой программе в ближайшее время

Новости Бизнеса:По словам Оксаны Маркаровой продолжаются дискуссии по поводу проектов документов для нового соглашения.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова надеется на достижение договоренностей с Международным валютным фондом относительно параметров новой программы поддержки в ближайшее время.

Как пояснила Маркарова в эфире одного из телеканалов, переговоры имеют свою динамику от инициации до обмена информацией и приезда миссии.

"Сейчас у нас продолжаются дискуссии, мы обсуждаем проекты документов. Надеюсь, в ближайшее время мы эти дискуссии финализируем. Мы точно не выпадаем из нормального графика", - сказала министр.

Она напомнила, что правительственная делегация планирует принять участие в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка в середине октября, где и продолжатся переговоры.

"Эти переговоры продолжаются и сегодня, и завтра. Для этого не нужно физически быть в одном месте", - добавила Маркарова.

Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По оценкам экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10