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Украина договаривается с Беларусью об упрощении автоперевозок

Украина договаривается с Беларусью об упрощении автоперевозок
15:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Министр инфраструктуры анонсировал упрощенную процедуру оформления автомобильных перевозок в Беларусь.

Министерство инфраструктуры Украины намерено подписать соглашение о либерализации автомобильных перевозок с Республикой Беларусь, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе пресс-конференции в Житомире в четверг.

"Мы ждем совместных более решительных действий по развитию инфраструктуры. Ну, хорошо продвинулись по автомобильному транспорту. В ближайшее время мы будем подписывать соглашение о либерализации автомобильных перевозок", - сказал он.

Криклий также отметил, что Украина и Беларусь уже ощущают определенную нехватку разрешений на грузовые автоперевозки. "Поэтому мы как соседи и партнерские страны намерены совместно развивать транспортное сообщение и инфраструктуру, и хотим максимально упростить режим взаимоотношений, чтобы вкладывать энергию в инфраструктурные проекты и развитие экономики, а не тратить время на проверку каких-либо документов которые, собственно, мешают этому процессу, - подчеркнул министр.

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Владислав Криклий заметил, что развитие летнего сообщения Е-40 является одним из приоритетов президента, премьер-министра и правительства Украины. "Мы имеем общую цель и все шансы менять геополитическую ситуацию, и реализовать тот инфраструктурный потенциал, который через законодательную неурегулированность, через отсутствие инфраструктурного транспортного коридора в последнее время не был реализован. Убеждены, что обе стороны от этого выигрывают".

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Министр инфраструктуры отметил, что в настоящее время украинская сторона будет проводить технико-экономическое обоснование и изучать вопросы экологии. "Одна из наших приоритетных задач - это развитие летнего сообщения. Мы понимаем, что лучшие результаты будут достигнуты, если годовое сообщение заработает в трех странах - Украине, Беларуси и Польше. Тогда мы сможем обеспечить связь между Балтийским и Черным морем и ситуация на транспортных маршрутах изменится кардинально. Но, несмотря на это, мы уже будем нарабатывать транспортное сообщение, чтобы обеим странам можно было импортировать и экспортировать грузы".

Напомним, с иностранных водителей планируется взымать плату за пользование украинскими дорогами.  

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Украина, Беларусь, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Автомобильные перевозки.
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