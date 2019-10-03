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Оржель придумал, как улучшить энергорынок

Оржель придумал, как улучшить энергорынок
23:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минэнерго

Новости Бизнеса:Глава Минэкоэнерго Украины предлагает улучшить энергорынок динамическими прайс-кэпами и анонимностью аукционов.

Новую модель рынка электроэнергии, запущенную в Украине 1 июля этого года, необходимо улучшить преобразованием прайс-кэпов (предельных цен) из фиксированных величин в динамические, уменьшением лотов и переводом аукционов в анонимный режим, считает министр экологии и энергетики Алексей Оржель.

"Будем просить установить такие механизмы, как динамичные прайс-кэпы, которые зависят от экономических факторов. Есть наработки по уменьшению лотов и анонимности аукционов, тогда создадим реальную конкуренцию", - сказал он на заседании парламентского комитета по экономике в четверг вечером на представлении программы правительства.

Министр сообщил, что вместе с депутатами могут быть наработаны изменения в закон об энергорынке.

Глава Минэкоэнерго подверг критике регулятор НКРЭКУ за отказ снизить прайс-кэпы и удешевить электроэнергию для потребителей сегодня, когда, по его мнению, появились соответствующие факторы.

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Оржель также подчеркнул, что недавно провел встречу с послом ЕС в Украине, на которой в очередной раз было отмечено, что главной задачей для борьбы с монополизмом в Украине является синхронизация с Европой и объединение рынков.

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Минэнерго, Энергорынок, НКРЭКУ, Алексей Оржель.
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