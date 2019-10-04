Скачать
Пятница, 04.10.2019
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
НАБУ и ГБР получат право на прослушку: Рада приняла закон
Зима близко: Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках
Зима близко: Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Постол дал совет Деревянченко перед боем с Головкиным
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)
Джиджи Хадид прекратила отношения с героем реалити-шоу (Фото)

Наш приоритет – отечественное топливо: шахтеры "ДТЭК Энерго" добыли млн. тон угля

Наш приоритет – отечественное топливо: шахтеры "ДТЭК Энерго" добыли млн. тон угля
14:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:До конца года горняки "ДТЭК Энерго" планируют добыть более 23 миллионов тонн угля.

Угледобывающие предприятия входящие в состав компании "ДТЭК Энерго" за 9 месяцев текущего года добыли 16,5 миллиона тонн угля, передает Энергореформа.

Об этом  сообщает пресс-служба компании, Это топливо обеспечит стабильную работу тепловых электростанций компании и всей энергосистемы в осенне-зимний период.

"Успешное прохождение отопительного периода – задача №1 для всех энергетических компаний. ДТЭК, как представитель тепловой генерации, накапливает достаточные запасы угля на складах теплоэлектростанций до начала зимы. Наш приоритет – отечественное топливо. Шахты "ДТЭК Энерго" ежемесячно добывают 1,8 миллиона тонн угля. Таких показателей удается достичь благодаря упорному труду наших шахтеров и постоянным инвестициям в угледобычу", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

До конца года горняки "ДТЭК Энерго" планируют добыть более 23 миллионов тонн угля.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" по состоянию на 5 сентября 2019 года законтрактовало 388 тысяч тонн угля из-за рубежа и 100 тысяч тонн антрацита.

На складах ТЭС увеличились запасы угля: новые данные

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Уголь, Шахтеры, Дмитрий Сахарук, ДТЭК Энерго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 "И так сойдет": "доказательства", почему женщины живут дольше мужчин
03 Гороскоп на сегодня, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 4 октября - День Кондрата
05 Мой муж миллиардер: жены самых известных и богатых мужчин планеты (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Военная прокуратура Украины меняет вектор деятельности
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Почти каждый десятый украинец оформил ID-карту
Состав ЦИК, Программа деятельности и &quot;прослушка&quot;: что рассмотрит Рада в пятницу
Повестка дня работы Верховной Рады в пятницу
Instagram запустил мессенджер &quot;Threads&quot;, предназначенный для общения с близкими друзьями (Фото)
Instagram запустил мессенджер "Threads"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь