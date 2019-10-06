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В Эстонии собираются проверить "арендованных" украинцев

В Эстонии собираются проверить "арендованных" украинцев
14:56 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Эстонии проверят работающих "в аренду" украинцев.

Эстонцы решили проверить украинских заробитчан насчет нарушений при их найме из других стран. Наши гастарбайтеры заключают договора с польскими фирмами, которые передают наших работников "в аренду" в другие государства, сообщает ERR.ee.

Минфин Эстонии поручил Налогово-таможенному департаменту выделить существенную часть своих контрольных ресурсов для системной проверки злоупотреблений при найме работников из Украины и третьих стран по договорам аренды рабочей силы.

"Таким способом (передачи в "аренду" работников" – ред.) происходит уклонение от ограничений и запретов, установленных Законом об иностранцах, которые регулируют проживание и работу в Эстонии для граждан третьих стран. Кроме того, в Эстонии не платят налоги с арендуемой рабочей силы", – говорится в письме министра финансов Мартина Хельме, направленном в подведомственный министерству Налогово-таможенный департамент.

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Хельме выражает опасение, что в очень многих случаях речь на самом деле идет о злоупотреблении. По его оценкам, привлечение на работу граждан Украины таким способом в действительности не является арендой рабочей силы, поскольку речь не идет о временной командировке в Эстонию работника, работающего за границей.

"Если находящееся в Эстонии "предприятие-пользователь" само вербует работников из Украины, эти работники перемещаются непосредственно между Украиной и Эстонией, а в Польше лишь оформляют разрешение на работу, но ни одного дня там не работают, то речь идет о видимости аренды рабочей силы, и, согласно Закону о налогообложении, их фактическим работодателем следует считать находящееся в Эстонии "предприятие-пользователь"", – написал министр.

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Украина, Эстония, Заробитчане, Мартин Хельме.
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