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Качка: Украина будет экспортировать курятину в Китай

Качка: Украина будет экспортировать курятину в Китай
15:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Кабмин планирует до конца года договориться об экспорте курятины в Китай.

Кабмин планирует до конца 2019 года завершить переговоры с китайским правительством относительно открытия экспорта украинской курятины в Китай.

Об этом, по информации агентства Bloomberg, сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

"По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, украинские государственные чиновники работают со своими китайскими коллегами над началом экспорта птицы в Китай. Он считает, что договоренности можно достичь к концу года", - говорится в сообщении.

По информации издания, Китай активизирует переговоры относительно импорта мяса после вспышки в стране африканской чумы свиней. По некоторым оценкам, страна потеряла половину своего стада свиней за последний год. Это, как ожидается, повысит спрос на другие виды мяса, поскольку цены на свинину в Китае растут. Так КНР уже позволила нескольким украинским производителям экспортировать говядину.

Экспорт сахара из Украины значительно снизился

По информации Bloomberg, крупнейший украинский производитель птицы — ЧАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП) — также надеется, что Китай в скором времени начнет импорт курятины. По словам председателя правления МХП Юрия Косюка, официальные лица КНР посетили объекты компании.

По оценкам агентства, Украина сейчас является седьмым в мире экспортером курятины. Украинский экспорт птицы из 2015 года увеличился вдвое и по прогнозам правительства США в этом году Украина поставит на экспорт около 350 тыс. тонн мяса птицы.

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Украина, Экспорт, Китай.
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