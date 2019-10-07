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Электронные сигареты приравнять к традиционным: в Раде обнародовали проект закона

Электронные сигареты приравнять к традиционным: в Раде обнародовали проект закона
17:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Украине электронные сигареты и системы нагрева табака могут приравнять к обычным сигаретам.

Установить ограничения на употребление, реализацию и рекламу электронных сигарет и устройств для электрического нагрева табака на уровне с традиционными табачными изделиями предлагают депутаты Вячеслав Медяник и Владлен Неклюдов (фракция "Слуга народа").

Соответствующий законопроект №2199 от 2 октября 2019 года "о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере оборота и употребления табачных изделий" обнародован на сайте парламента.

Документом водятся определения "электронные сигареты", "табачные изделия для электрического нагрева", "заправочный контейнер", "аэрозоль". Предусмотрено также увеличение штрафов за выпуск в продажу продукции с нарушением требований относительно медицинских предупреждений потребителей табачных изделий до 200-600 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 30-100 нмд), за курение табачных изделий в запрещенных местах до 20-40 нмд (сейчас 3-10 нмд).

"Проект Закона разработан с целью уменьшения уровня употребления электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева и усиления ответственности за нарушение правил торговли табачными изделиями, выпуск в продажу продукции с нарушением требований относительно медицинских предупреждений потребителей табачных изделий, курение табачных изделий в запрещенных местах", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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По мнению авторов законопроекта, в отношении электронных сигарет и устройств для нагрева табака нужно применять те же меры по уменьшению их потребления, предупреждению и уменьшению их влияния на здоровье населения, что и для традиционных сигарет: усилить административную ответственность, установить запрет на рекламу и стимулирование продаж.

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Верховная Рада, Курение, Законопроект, Электронные сигареты.
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