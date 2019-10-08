Неутешительный прогноз: в ВБ увидели предпосылки к падению роста мировой экономики

Новости Бизнеса:Всемирный банк предупредил об ухудшении перспектив роста мировой экономики.

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс предупредил, что перспективы роста мировой экономики ухудшаются на фоне неопределенности, связанной с выходом Великобритании из ЕС, торговой напряженности и экономического спада в Европе.

"Глобальный экономический рост замедляется", - цитирует Малпасса газета Financial Times. Рост мирового ВВП по итогам 2019 года может оказаться ниже 2,6%, прогнозировавшихся в июне, "из-за Brexit, рецессии в Европе и торговой неопределенности", сказал он.

Кроме того, по словам Малпасса, слишком вялый рост инвестиций в большинстве развивающихся стран не позволяет рассчитывать на существенное увеличение доходов в будущем.

В условиях замедления роста экономики странам необходимо проводить "четкие структурные реформы", в том числе усиливать верховенство права с тем, чтобы частные компании могли конкурировать с государственными предприятиями, отметил глава ВБ.

"Для многих стран это означает открытие их закрытых и защищенных рынков, обеспечение возможности рыночным силам определять уровень цен и либерализацию потоков капитала", - сказал он, добавив, что это способствовало бы привлечению большего объема инвестиций как иностранных, так и внутренних.