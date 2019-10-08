Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Это не так": Загороднюк - о вероятном сокращении бюджета оборонного сектора
"Это не так": Загороднюк - о вероятном сокращении бюджета оборонного сектора
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно
Apple представила стабильную версию macOS Catalina: что известно

Госбюджет 2020: в Минфине назвали сумму денег на оборону Украины

Госбюджет 2020: в Минфине назвали сумму денег на оборону Украины
19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:На оборону и безопасность в бюджете запланировали рекордные 5,4% ВВП.

Расходы на сферу национальной безопасности и обороны в проекте государственного бюджета на 2020 год заложены на уровне 245,8 млрд грн, или 5,4% от ВВП, и это самая большая сумма, которая выделялась за все годы.

Об этом на брифинге в Кабмине относительно финансирования обороны сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Весь бюджет на безопасность и оборону - это 245,8 млрд грн, это 5,4% от ВВП. 136,6 млрд грн это то, что мы услышали позицию Президента, и это 3% на непосредственно Министерство обороны. Это будет самая большая цифра, которая выделялась за все годы именно непосредственно на оборону", - сказала Маркарова.

Как заверил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, власти не планируют в коем случае уменьшать финансирование оборонной сферы.

Обидно, подчеркнул Премьер, что отдельные люди распространяют фейки о якобы уменьшении финансирования или даже о планах относительно капитуляции.

Гончарук отреагировал на заявления об сокращении расходов на оброну

"Но мы, как правительство, будем пытаться развеивать эти фейки, объяснять, чтобы у людей было четкое понимание того, что государство ни о предательстве, ни о какой капитуляции даже не думает. Мы намерены через экономический рост становиться сильнее, и как государство, инвестировать все больше и больше в нашу обороноспособность”, - отметил Гончарук.

Как сообщалось, правительство 15 сентября подало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о бюджете на 2020 год. В документе на сферу национальной безопасности и оборону вместе правительство предусмотрело 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минфин, ВВП, Оксана Маркарова, Госбюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы болезни, от которых защищает кофе
02 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Разведение войск: Хомчак рассказал, куда отойдут войска ВСУ
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь