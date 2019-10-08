Госбюджет 2020: в Минфине назвали сумму денег на оборону Украины

Новости Бизнеса:На оборону и безопасность в бюджете запланировали рекордные 5,4% ВВП.

Расходы на сферу национальной безопасности и обороны в проекте государственного бюджета на 2020 год заложены на уровне 245,8 млрд грн, или 5,4% от ВВП, и это самая большая сумма, которая выделялась за все годы.

Об этом на брифинге в Кабмине относительно финансирования обороны сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Весь бюджет на безопасность и оборону - это 245,8 млрд грн, это 5,4% от ВВП. 136,6 млрд грн это то, что мы услышали позицию Президента, и это 3% на непосредственно Министерство обороны. Это будет самая большая цифра, которая выделялась за все годы именно непосредственно на оборону", - сказала Маркарова.

Как заверил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, власти не планируют в коем случае уменьшать финансирование оборонной сферы.

Обидно, подчеркнул Премьер, что отдельные люди распространяют фейки о якобы уменьшении финансирования или даже о планах относительно капитуляции.

"Но мы, как правительство, будем пытаться развеивать эти фейки, объяснять, чтобы у людей было четкое понимание того, что государство ни о предательстве, ни о какой капитуляции даже не думает. Мы намерены через экономический рост становиться сильнее, и как государство, инвестировать все больше и больше в нашу обороноспособность”, - отметил Гончарук.

Как сообщалось, правительство 15 сентября подало на рассмотрение Верховной Рады проект закона о бюджете на 2020 год. В документе на сферу национальной безопасности и оборону вместе правительство предусмотрело 245,8 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019.