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Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории

Загороднюк: Бюджет Минобороны 2020 самый большой в истории
21:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua

Новости Бизнеса:Андрей Загороднюк заверяет, что льготы военным не отменят.

Министр обороны Андрей Загороднюк исключает отмену льгот военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Позиция правительства абсолютно четкая: льготы никто не будет отменять, они останутся", - отметил Загороднюк.

Он также отметил, что бюджет Минобороны в следующем году будет самым бюджетом в истории.

"Бюджет Минобороны в следующем году составит 3 процента от ВВП. Это +136,6 млрд гривень, что является самым большим бюджетом в истории, который будет выделяться на оборону. Эта сумма намного больше, чем в текущем году. В этом году бюджет военного ведомства составляет почти 103 миллиарда гривень", - отметил министр.

По словам Загороднюка, приоритетное направление для оборонного ведомства - укрепление обороноспособности, в частности, обновление военной техники, вооружения, а также восстановление критической инфраструктуры.

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Он отметил, что Министерство обороны Украины продолжает работу с правительством, Советом национальной безопасности и обороны Украины по организации этого процесса и уже в ближайшее время общественность будет проинформирована о разделе указанного бюджета, выделенного на оборону.

"Есть программа правительства, там есть надлежащее место для Министерства обороны. Сейчас мы прорабатываем саму программу министерства и план работы, который мы озвучим в соответствующий срок. Все абсолютно четко понимают, что оборона - это приоритетная задача, и в правительстве, и в Офисе Президента, и в Верховной Раде нет никаких сомнений по этому поводу", - отметил глава военного ведомства.

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Минобороны, ВСУ, Андрей Загороднюк, Госбюджет-2020.
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