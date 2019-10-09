Нефть дешевеет на ослаблении оптимизма в отношении переговоров США-КНР

Новости Бизнеса:Цены на нефть снижаются во вторник на фоне ослабления надежд на прорыв в торговых переговорах США и Китая, которые должны возобновиться позднее на этой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 МСК составила $57,87 за баррель, что на $0,48 (0,82%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,51 (0,97%) - до $52,24 за баррель.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем, в особенности, фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

В понедельник Минторг США внес 28 китайских фирм в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий.

"Нефтяной рынок продолжает фокусироваться на сообщениях, касающихся отношений США и Китая, и цены пошли вниз на фоне не слишком воодушевляющих сигналов", - цитирует Dow Jones аналитика AxiTrader Стивена Иннеса.

В центре внимания трейдеров также еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в среду министерством энергетики.

Согласно оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 4 октября, выросли на 2,4 млн баррелей, запасы бензина упали на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей.