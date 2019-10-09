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Среда, 09.10.2019
НБУ утвердил наблюдательный совет ПриватБанка
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НБУ утвердил наблюдательный совет ПриватБанка

НБУ утвердил наблюдательный совет ПриватБанка
03:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:В ПриватБанке выражают благодарность министру финансов, НБУ и другим сторонам, которые успешно собрали опытную команду.

ПриватБанк стал первым из трех государственных банков, наблюдательный совет которого в составе девяти членов утвердил НБУ в соответствии с требованиями Закона «О банках и банковской деятельности». Об этом информирует прессслужба ПриватБанка.

«В состав наблюдательного совета банка входят председатель совета Шэрон Иски, заместитель председателя Артем Шевалев, Эран Кляйн, Юлия Мецгер, Сергей Алексеенко, Надир Шейх, Себастьян Шьонайх-Каролат, Роман Сульжик и Ольга Томаш», - говорится в сообщении.

В ПриватБанке выражают благодарность министру финансов, НБУ и другим сторонам, которые «успешно собрали опытную команду, имеющую уникальную квалификацию для продолжения важной и сложной работы, связанной с ПриватБанком».

Минфину удалось понизить ставки по 6-мес. и 3-летним ОВГЗ на 0,2-0,25 п.п.

Председатель наблюдательного совета Шэрон Иски напомнила, что три года назад ПриватБанк стал первым государственным банком в Украине, который получил независимый наблюдательный совет и начал активно внедрять международные стандарты корпоративного управления. «Сейчас эффективность, прибыль и качество обслуживания в банке свидетельствуют о целесообразности такой стратегии реформирования», – отметила Иски.

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НБУ, ПриватБанк, Наблюдательный совет.
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