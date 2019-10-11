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Пятница, 11.10.2019
В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования
В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования
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В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования

В Офисе Зеленского обсуждали безопасность банковского кредитования
21:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Бизнеса:Глава государства с премьер-министром и главой НБУ обсуждали вопросы безопасности банковских учреждений и экономики в целом.

Президент Украины Владимир Зеленский указывает на необходимость обеспечения защиты банковских учреждений от рисков невозвращения средств со стороны заемщиков и выполнения судебных решений в этом направлении.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента, вопросы шагов для оживления банковского кредитования обсуждались на совещании во главе с Зеленским.

По его словам, банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозвращения средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов. "Поэтому судебная реформа остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что объемы портфелей кредитов, предоставленных бизнесу, не демонстрируют ощутимого роста, следовательно, у бизнеса нет ресурса для расширения деятельности, экономика Украины остается без "горючего". Таким образом, указал Зеленский, общая задача власти - убрать препятствия для возобновления кредитования и решить проблемы неработающих кредитов.

Присутствующий на совещании премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Украина потратила около 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. "Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов. В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением", - заверил глава правительства.

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По его словам, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, сохранить финансовую стабильность и возобновить активное кредитование, государство должно активно работать над взысканием долгов с заемщиков и бывших владельцев.

"Это вопрос скоординированной деятельности Генеральной прокуратуры, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, либо государство задействует все инструменты для их возвращения", - добавил Гончарук.

Премьер заявил о намерении финансово-экономического блока правительства сконцентрировать усилия на очищении государственных банков от неработающих кредитов.

В свою очередь, глава Национального банка Украины Яков Смолий также указал на актуальность проблемы неработающих кредитов: "Украина - мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это - один из системных рисков для нашей финансовой системы".

По его словам, если бы должники ответственно относились к своим обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозвращения кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса.

Смолий также отметил сложность ситуации с "ПриватБанком", так как портфель проблемных кредитов - это заем прежним владельцам. "Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", - добавил глава НБУ.

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НБУ, Банк, Банки, Владимир Зеленский, Яков Смолий.
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