Минцифры работает над "электронным резидентством"

Новости Бизнеса:Министерство цифровой трансформации: Мы работаем над развитием цифрового государства

Министерство цифровой трансформации работает над переформатированием взаимодействия государства и частного сектора относительно реализации проектов.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал на встрече с представителями компаний, которые тесно сотрудничают с сектором МСБ, сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, Федоров представил цели министерства и отметил, что одна из его первых задач - перевести 100% публичных услуг для рядовых граждан и бизнеса в онлайн. Вторая цель - обеспечить все населенные пункты и их социальные объекты доступом к высокоскоростному интернету, а также 95% транспортной инфраструктуры покрыть мобильным интернетом.

"Мы понимаем, что для развития цифрового государства нужен доступ к интернету. Есть разные данные относительно доступа. Мы сейчас разрабатываем единую карту всей страны, чтобы правильно распределять ресурсы, понимать, где реально существует проблема", - сказал вице-премьер-министр.

Он также добавил, что третьей целью является привлечь миллионы украинцев к программе развития цифровых навыков и компетенций.

Также среди амбициозных задач министерства - удвоить долю ІТ в ВВП страны. По словам Федорова, уже идет работа над тем, чтобы вывести "серые трудовые отношения" из тени - и не за счет увеличения налогов, а с помощью проектов по диджитализации. Разрабатывается такой продукт, как "электронное резидентство" для иностранных предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в Украине.

Впервые в парламенте создан комитет по вопросам цифровой трансформации, который во взаимодействии с Министерством цифровой трансформации будет формировать политику в этой области и усиливать решения разных вопросов в законодательной сфере. В каждом министерстве есть заместитель министра по диджитализации. Ответственные за эти вопросы также будут и в областных госадминистрациях.

Федоров призвал представителей ІТ-отрасли активно участвовать в проектах и сотрудничать с министерством. Он выразил убеждение, что только реальное взаимодействие поможет изменить ситуацию в стране и реализовать определенные цели.