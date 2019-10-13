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Стоимость активно растет на фоне новостей об атаке иранского танкера

Стоимость активно растет на фоне новостей об атаке иранского танкера
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Цены на нефть продолжают расти, Brent - выше $60 за баррель.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу продолжают повышаться на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, который может усилить геополитическую напряженность в регионе.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:25 мск подорожали на $1,27 (2,15%) - до $60,37 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,97 (1,81%), до $54,52 за баррель.

Представитель МИД Ирана в пятницу подтвердил, что иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море. Танкер был атакован дважды и получил повреждения. Он отметил, что расследование инцидента продолжается, и не стал называть возможных виновников нападения.

Ранее в компании-владельце танкера National Iranian Tanker Company (NITC) сообщили, что на танкере, находившимся примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут, и их причиной, судя по всему, стали ракетные атаки.

Риск возникновения нового конфликта на Ближнем Востоке стал одним из главных драйверов роста цен в пятницу, пишет MarketWatch. Подъему котировок также способствуют надежды на урегулирование торгового конфликта США и Китая.

"Хотя новости о пожаре на иранском танкере могут подтолкнуть вверх нефтяные рынки, основное внимание... по-прежнему сосредоточено на исходе торговых переговоров в Вашингтоне", - сказал аналитик FXTM Лукман Отунуга.

По его словам, динамика цен на нефть во многом определяется изменением спроса, связанным с торговой неопределенностью и опасениями за рост мировой экономики.

Нефть в мире начала дорожать после слов генсекретаря ОПЕК

"Если торговые переговоры разочаруют, это может привести к снижению цен на нефть, несмотря на геополитическую напряженность", - отметил Отунуга.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров с Китаем, проходящих в Вашингтоне. "Кое-что хорошее происходит на встрече с Китаем", - написал Трамп в Твиттере. Он отметил "более теплую, чем в недавнем прошлом" атмосферу проходящих переговоров.

Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, Трамп в пятницу проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Встреча состоится в 14:45 (21:45 кв) в Овальном кабинете Белого дома и она будет закрыта для прессы.

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Нефть, Баррель, Цена на нефть, Стоимость нефти.
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