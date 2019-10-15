Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали в 2019г на 3,9%, в 2020г - на 1,7%

Новости Бизнеса:В развитых странах спрос на сталь стагнирует из-за ухудшения ситуации в промышленности.

Мировое потребление стали в 2019 году, как ожидается, возрастет на 3,9% по сравнению с 2018 годом - до 1,775 млрд тонн, сообщил председатель экономического комитета Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association) Саид Гумран Ал Ремейзи (Saeed Ghumran Al Remeithi) на пресс-конференции руководства Worldsteel в рамках Генеральной ассамблеи ассоциации, проходящей в Монтеррей (Мексика) 13-16 октября.

Согласно прогнозу Worldsteel, в 2020 году ожидается рост потребления стали в мире на 1,7% - до 1 млрд 805,7 млн тонн.

В 2018 году мировое потребление стали возросло на 4,6% по сравнению с 2017 годом - до 1 млрд 708,6 млн тонн.

При этом в Китае в текущем году прогнозируется рост спроса на сталь на 7,8%, до 900,1 млн тонн, в то время как остальные страны мира в этот период увеличат спрос на 0,2%, до 874,9 млн тонн. В 2020 году, как ожидается, Китай нарастит потребление стали на 1%, до 909,1 млн тонн, остальной мир - на 2,5%, до 896,6 млн тонн, в основном за счет роста спроса в развивающихся странах, исключая Китай, на 4,1%.

"Данный прогноз подтверждает, что глобальное потребление стали будет продолжать расти в 2019 году, более чем мы ожидали в такие бросающие вызовы времена, в основном благодаря Китаю. В остальной части мира замедление роста потребления стали в 2019 году происходит из-за неопределенности, напряженностью в торговле и геополитических проблемах, влияющих на инвестиции и торговлю", - констатировал Ремейзи.

По его словам, в промышленности, особенно в автоиндустрии, наблюдается замедление производства во многих странах, однако в строительстве, несмотря на небольшое снижение, были положительные моменты.

"Хотя глобальный экономический прогноз является очень непредсказуемым, мы ожидаем увидеть дальнейший рост потребления стали в 2020 году на 1,7%, благодаря вкладу развивающихся экономик, исключая Китай. Этот прогноз сталкивается со значительными рисками падения если текущая ситуация неопределенности будет превалировать", - резюмировал глава экономического комитета Worldsteel.

На пресс-конференции отмечалось, что в развитых странах спрос на сталь стагнирует из-за ухудшения ситуации в промышленности.

Согласно прогнозу, потребление стали в развитых странах в 2019 году, как ожидается, снизится на 0,1%, до 410 млн тонн, но возрастет в 2020-м - на 0,6%, до 412,5 млн тонн.

В ЕС в 2019 году потребление стали сократится на 1,2% - до 166,8 млн тонн, в 2020 году возрастет на 1,1%, до 168,6 млн тонн. Остальная Европа покажет падение спроса в текущем году на 12,1% - до 32,9 млн тонн, но в 2020-м ожидается рост спроса на 5% - до 34,5 млн тонн.

Страны СНГ в 2019 году увеличат спрос на 4,8% - до 58 млн тонн, в 2020-м - на 2%, до 59,3 млн тонн.

Страны NAFTA нарастят потребление в текущем году на 0,6% - до 141,5 млн тонн, в 2020-м - на 0,8%, до 142,6 млн тонн. Центральная и Южная Америки снизят спрос на 0,4% в текущем году, и нарастят на 3,9% в следующем, до 43,8 млн тонн и 45,5 млн тонн соответственно.

Африка сократит спрос на 1,4%, до 36 млн тонн в текущем году, и нарастит на 3,2%, до 37,2 млн тонн в 2020 году, Ближний (Средний) Восток сократит потребление на 4,6% и нарастит на 0,2%, до 47,9 млн тонн и 48 млн тонн соответственно.

Страны Азии и Океании в 2019 году увеличат спрос на 6,2%, до 1 млрд 248,1 млн тонн, в 2020-м - на 1,8%, до 1,270 млрд тонн.

В своем выступлении на сессии Ремензи отметил, что среди негативных факторов, влияющих на глобальную экономику, является напряженные отношения между США и Китаем, Brexit, геополитические конфликты на Ближнем Востоке. Есть ряд глобальных вызовов, а также волатильность цен на нефть.

Отношения США и Китая давят на экономику и ослабляют потребление металла и замедляют рост в промышленности, и это влияние становится все более заметным.

Развивающиеся экономики сталкиваются с мощным влиянием внешних факторов, а также к этому добавляется ухудшение ситуации на внутренних рынках. Так, в частности, валютный кризис в Турции 2017-2018 годов будет продолжает оказывать влияние на турецкую экономику.

"После сильного роста в 2017-2018гг в мировом промышленном секторе, как ожидается, произойдет снижение на 2,3% в 2019 году и на 0,4% в 2020 году", - сказал председатель экономического комитета.

Эксперт привел прогноз потребления стали по некоторым странам. Так, как ожидается, в 2019 году Индия нарастит спрос на сталь на 5% - до 101,6 млн тонн, в 2020-м - на 7%, до 108,7 млн тонн. Япония снизит потребление в текущем году на 1,4% - до 64,5 млн тонн, в следующем - на 0,6%, до 64,1 млн тонн. Южная Корея нарастит спрос в 2019 году на 0,4% - до 53,9 млн тонн, в 2020-м также на 0,4%, до 54,2 млн тонн.

США в текущем году, как ожидается, нарастит потребление стали на 1%- до 100,8 млн тонн, в следующем - на 0,4%, до 101,2 млн тонн. РФ в 2018-2019гг нарастит спрос на 5% и 1,5% - до 43,2 млн тонн и 43,9 млн тонн соответственно. Германия снизит спрос в текущем году на 6%, до 37,2 млн тонн, но нарастит в 2020 году - на 1,5%, до 37,8 млн тонн.

Италия нарастит на 2,6% и 1,9%, до 26,9 млн тонн и 27,5 млн тонн соответственно. Мексика в текущем году снизит потребление на 3,5%, до 24,7 млн тонн, но нарастит его в 2020 году на 1,6%, до 25,1 млн тонн.

Турция в 2019 году снизит спрос на 14,5%, до 26,1 млн тонн, но нарастит в 2020 году на 6%, до 27,7 млн тонн.

Таким образом, по итогам 2019 года, как ожидается, в первую пятерку стран-наибольших потребителей стали войдут Китай (900,1 млн тонн), США (100,8 млн тонн), Индия (101,6 млн тонн), Япония (64,5 млн тонн) и Ю. Корея (53,9 млн тонн).

World Steel Association (Worldsteel) объединяет около 160 металлопроизводителей (включая 9 из 10 крупнейших компаний мира), национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами Worldsteel производится около 85% всей стали в мире. Первой и единственной украинской компанией, которая имеет статус полноправного члена Worldsteel, является "Метинвест".