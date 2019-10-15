Украина будет снабжать Китай говядиной

Новости Бизнеса:Украина и Китай согласовали ветсертификат на экспорт украинской говядины.

Компетентные органы Украины и Китая согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта замороженной говядины из Украины.

Соответствующая информация обнародована на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как известно, Госпродпотребслужба ожидает в 2019-2020 годах открытие рынков 24 государств для украинских продуктов птицеводства.

Украина по итогам 2018 года открыла 85 новых рынков по разным видам продукции и увеличила количество предприятий, получивших право экспорта пищевых продуктов животного происхождения.