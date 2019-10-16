Минфин привлек в госбюджет 1 млрд гривень

Новости Бизнеса:В результате продажи гривневых облигаций министерству финансов удалось привлечь в госбюджет более 1 млрд. грн.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,149 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи гривневых облигаций сроками обращения 91, 350 и 714 дней с доходностью 15,35%, 15% и 15,1% годовых соответственно. Размещение ОВГЗ в валюте не проводилось.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 194,816 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.

Ранее, решение Апелляционного суда Лондона и Уэльса удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанка (Киев) и подтвердить соответствие юрисдикции иска финучреждения к экс-собственникам открывает новый этап процесса - рассмотрение иска по сути и является важным шагом в рамках глобальной стратегии банка по возвращению незаконно присвоенных средств его бывшими собственниками, отмечает Министерство финансов Украины.