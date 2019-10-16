Суд розблокував приватизацію "Центренерго" – голова Фонду держмайна

Новости Бизнеса:Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів "Центренерго" на ухвалу Господарського суду міста Києва про закриття справи про банкрутство.

Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ "Центренерго" на ухвалу Господарського суду м. Києва про закриття справи про банкрутство компанії, це дозволить почати процедуру її приватизації.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко у мережі Facebook.

"Рішенням Північного апеляційного господарського суду поставлено крапку в справі про банкрутство ПАТ "Центренерго".

Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів "Центренерго" на ухвалу Господарського суду міста Києва про закриття справи про банкрутство цього акціонерного товариства, прийнятої на клопотання Фонду державного майна", — написав Сенниченко.

Він додав, що, оскільки справу про банкрутство закрито, то ПАТ "Центренерго" виходить на приватизацію.

"На меті Фонду – прозора, чесна, навіть взірцева приватизація "Центренерго", — підкресли він.

Рішення Північного апеляційного господарського суду набуває чинності з моменту його оголошення.

Нагадаємо, 10 вересня Північний апеляційний господарський суд призупинив дію рішення Господарського суду Києва від 19 серпня 2019 року, яким було припинено процедуру банкрутства ПАТ "Центренерго".

Рішення було призупинено "до розгляду позовів ТОВ "Баланс груп" і ТОВ "Транснова", що опосередковано контролюються засновником групи "Енергомережа" Дмитром Крючковим.