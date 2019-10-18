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Рост цен: на что украинцы будут тратиться больше

Рост цен: на что украинцы будут тратиться больше
18:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Закупочные цены на лук в Украине c начала недели выросли на 22% - до 6 грн/кг.

Цены на лук в Украине с начала текущей недели в среднем выросли на 22% – до 5-6 грн/кг, в связи с завершением уборочных работ и сокращением предложения продукции.

Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы Eastfruit.

Согласно сообщению, если еще на прошлой неделе цены на лук стартовали от 4,50 грн/кг (0,18 долл./кг), то сегодня по такой цене готовы работать только те фермеры, которые не имеют оборудованных хранилищ.

"В то же время хозяйства, имеющие в своем распоряжении оборудованные хранилища, на сегодняшний день уже продают лук по 5-6 грн/кг (0,20-0,24 долл./кг). Повышать цены фермерам позволяет активный спрос на внутреннем рынке, ведь оптовые компании продолжают скупать лук для закладки на хранение", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день репчатый лук в Украине стоит в среднем на 30% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года, но его цена может продолжить рост.

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"Игроки рынка уверены, что предпосылок к изменению ценовых тенденций пока в анализируемом секторе нет и при сохранении текущих темпов сбыта лук будет дорожать и далее", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Украина, Цены, Рынок, Хозяйство, Лук.
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