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В Украине обрушились цены на картофель

В Украине обрушились цены на картофель
11:56 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Ценовая динамика поломала прогнозы участников рынка.

На протяжении текущей недели в Украине картошка начала дешеветь.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

За последние несколько дней она упала в цене приблизительно на 8% – до 8-11 грн/кг. По словам самих производителей, это связано с ослаблением активности покупателей, в то время как предложение на рынке оставалось достаточно объемным за счет регулярных импортных поставок. И несмотря на это, цена на картофель в Украине на данный момент в среднем в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что цены опускали, как правило, производители, которые не планировали длительного хранения продукции. Но параллельно с тем крупные хозяйства шли на уступки неохотно и в большинстве своем отказывались от реализации по текущим ценам.

Рост цен: на что украинцы будут тратиться больше

Вместе с тем средняя оптовая стоимость картофеля стандартного качества на сегодняшний день является рекордно высокой, поэтому производители не особо переживают из-за снижения цен на продукцию. Большинство фермеров по-прежнему считают, что цены на картофель в зимний и весенний период будут намного выше, чем сейчас, поэтому стараются продавать только ту продукцию, которая не подлежит длительному хранению, а качественную продукцию закладывают в картофелехранилища.

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Украина, Цены, Картофель, Рынок, Картошка.
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